Саранск, 9 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. День Победы был встречен в Саранске рядом торжественных мероприятий. В первой половине дня прошли торжественный митинг памяти, парад в честь великой Победы. Торжественное шествие направилось на мемориальное кладбище, где похоронены пациенты военных госпиталей. И по традиции, шествие возглавили военные джипы с ветеранами на борту. А в 15 часов по Саранску прошел «Бессмертный полк», сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru «Бессмертный полк» в Саранске

Торжественные мероприятия открыл врио главы Мордовии Владимир Волков. В своей речи он отметил всемерное значение Великой Победы для нашей страны. «246 тыс. сыновей и дочерей Мордовии ушли на битву с врагом. Каждый второй не вернулся. Уроженцы нашей республики совершили героические подвиги на всех фронтах: при защите Брестской крепости, Москвы и Ленинграда, в осажденном Севастополе, в боях под Сталинградом и на Курской дуге, на землях Украины и Белоруссии», — подчеркнул Волков.

По информации МВД, в мероприятиях в Саранске приняло участие около 17 тыс. человек, а по республике — 43 тыс. граждан.

В акции «Бессмертный полк» в столице Мордовии приняли участие около 25 тыс. человек. Врио главы республики также шел с колонной и нес портрет своего отца. К площади Победы «Бессмертный полк» подходил под звуки духового оркестра и под раскаты весеннего грома. Но на самой площади дождь прекратился. Финальную часть шествия завершили минута молчания и песня «День Победы», которую подхватил хор участников шествия.