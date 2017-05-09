Краснодар, 9 мая, 2017, 17:39 — ИА Регнум. 9 мая тысячи краснодарцев прошли по улице Красной от сквера имени маршала Жукова до Вечного Огня с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Admkrai.krasnodar.ru Спасибо за Победу!

Церемония возложения венков

В 2017 году гражданская патриотическая акция «Бессмертный полк» состоялась в Краснодаре в пятый раз. Колонна от улицы Красной от сквера имени маршала Жукова стартовала в 14:00.

Krd.ru «Бессмертный полк» в Краснодаре

Во главе колонны молодежь пронесла символику акции «Бессмертный полк России», «Бессмертный полк Краснодара» и копию знамени Победы, на ретро-автомобилях проехали ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, школьники. Впервые в этом году участники шествия пронесли копии 10 боевых штандартов войсковых соединений и фронтов Великой Отечественной войны.

Шествие горожан с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны, погибших на полях сражений, умерших от ран уже после войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, — насчитывало в этом году более 100 тыс. человек и растянулось на несколько кварталов главной улицы города. А всего в крае в шествии участвовало 520 тысяч кубанцев.

С 2012 года акция «Бессмертный полк» ежегодно проходит в День Победы. С 2015 года она проходит в каждом российском городе и за рубежом. В этом году к ней присоединилось более 60 стран мира.

Чтим их подвиг

А начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, по традиции с церемоний возложения венков и цветов к Вечному огню и памятникам героям и участникам Великой Отечественной войны на площади Памяти Героев. Отыграли гимны России и Кубани. В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны прозвучали залпы оружейного салюта.

По площади торжественным маршем прошли курсанты военных учебных заведений и казаки Екатеринодарского районного казачьего общества. Затем собравшиеся прошли через Всесвятское кладбище к могиле Героев Советского Союза Евгения и Гения Игнатовых и памятнику воинам, павшим в боях за независимость нашей Родины, где у подножия монументов возложили цветы.

Вечный огонь

В торжественном возложении приняли участие около 2,5 тыс. жителей города.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 68 тысяч краснодарцев, 18 тысяч из них не вернулись с полей сражений. В настоящее время в столице Кубани проживают 24 участника боев за освобождение Краснодара.