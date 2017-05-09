Архангельск, 9 мая, 2017, 17:41 — ИА Регнум. 15 тысяч архангелогородцев приняли участие во всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Горожане с портретами своих дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны под песни военных лет прошли по Троицкому проспекту и набережной Северной Двины до площади Мира. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Анна Кошечко ИА REGNUM Шествие «Бессмертный полк» в Архангельске

Впервые в колонне «Бессмертного полка» были сформированы роты участников северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции и Соловецкой школы юнг, 75-летие которой мы отмечаем в этом году.

100 портретов участников конвоев из России, Великобритании, США, Франции, Австралии и Новой Зеландии несли курсанты Арктического морского института.

За этими фотографиями — истории подвигов, боевого союзнического братства и беспримерного мужества.

Например, судьба капитана второго ранга, командира конвоев Ивана Котцова. Опытный гидрограф и ледовый капитан участвовал в проводке транспортов разгромленного конвоя PQ-17 c Новой Земли.

Благодаря самоотверженным действиям советских и английских моряков 9 из 11 судов конвоя, дошедших до Новой Земли, смогли затем дойти до порта назначения — Архангельска.

Эстафету поколений приняли и учащиеся архангельской школы Соловецких юнг, которые 9 мая прошли в составе «Бессмертного полка» с портретами 40 героев-юнг огненных сороковых.

Среди героев военных лет — юнга-моторист Александр Ковалёв. В морском бою он спас свой торпедный катер и экипаж, прикрыв телом пробитый коллектор двигателя, из которого била горячая вода с маслом и бензином.

Уже в мирное время стал Героем Советского Союза еще один выпускник Соловецкой школы, наш земляк, советский подводник, адмирал Вадим Коробов.

Один из лучших выпускников школы получил после её окончания высшее военное образование, служил на подлодках, стал испытателем первых морских баллистических и крылатых ракет. В 1976 году успешно совершил трансокеанский переход двух атомных подлодок с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки без всплытия.

За успешное выполнение специального задания ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Символом памяти о всех героях войны стал церемониал коленопреклонения перед знаменем Победы на площади Мира и оружейные залпы в честь каждой роты.

Акция «Бессмертный полк» стала самой масштабной за последние годы. Всего в Архангельской области, по предварительным подсчётам, в ней приняли участие около 40 тысяч человек.

Для проведения акции было привлечено около 200 волонтеров. Организатором выступило региональное отделение общероссийского движения «Бессмертный полк России» при поддержке центра «Патриот».

Напомним, что Северные (союзные) конвои 1941‑1945 гг. — это специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 года, США и Великобритания поставляли в северные порты СССР вооружение, военную технику и другие грузы. Возвращались суда из СССР со стратегическим сырьём и другими материалами.

Конвои формировались на базе Лох‑Ю (Великобритания), в Рейкъявике и заливе Хваль‑фьорд (Исландия). Маршруты их переходов пролегали в зависимости от ледовой обстановки в Гренландском и Баренцевом морях севернее или южнее острова Медвежий (в Норвежском море). Конвои на север России двигались по довольно узкому коридору между Шпицбергеном и норвежскими берегами с расположенными здесь и в северной Финляндии военно‑морскими и военно‑воздушными базами. Переходы совершались за 10‑14 суток в зоне досягаемости вражеских подводных лодок и надводных кораблей. В период ледостава движение судов в Белом море обеспечивали советские ледоколы. Суда конвоев разгружались в Архангельске, Молотовске (Северодвинск) и Мурманске.