Пенза, 9 мая, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» в Пензе объединила небывалое количество людей — тех, кто помнит и чтит подвиг погибших на фронтах Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» собрал около 25 тыс. человек, сообщает ИА REGNUM.

Официальный сайт админситрации города Пензы Пензенский «Бессмертный полк»

Как отметили в пресс-службе облправительства, чтобы возможность «встать в строй» была у всех желающих, под формирование колонны отвели всю улицу Коммунистическую. Участники шествия продолжали движение более часа. Совершив почетный круг, «Бессмертный полк» вернулся к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев, где прошли главные торжественные мероприятия Дня Победы.

«Сегодня в Пензе, как и по всей России, проходит акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие тысячи горожан, миллионы россиян. Это еще одно свидетельство того, что мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, Бессмертный полк — международная общественная акция, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников — фронтовиков. Главная задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. В Пензе проходит с 2013 года.