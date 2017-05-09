Москва, 9 мая, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Более 750 тысяч москвичей присоединились сегодня, 9 мая, к шествию «Бессмертный полк». По данным пресс-центра МВД России, люди продолжают присоединяться к шествию», — сообщили в пресс-центре.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Москве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в акции принял участие президент РФ Владимир Путин, который нес портрет своего отца. В этом году акция проходит в десятый раз.