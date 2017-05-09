Ленинградская область, 9 мая, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла сегодня, 9 мая, в городах и поселках Ленинградской области. В ней приняли участие около 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Lenobl.ru Акция «Бессмертный полк» в Гатчине

Колонны с портретами фронтовиков и тружеников тыла выстроились на улицах административных центров всех муниципальных районов Ленобласти. В состав «Бессмертного полка» влились дети, внуки и правнуки ветеранов войны, солдат и офицеров Советской армии, партизан и подпольщиков, действовавших на оккупированной врагом территории.

Губернатор Александр Дрозденко встал в строй «Бессмертного полка» с портретами своих дедов-фронтовиков в городе Кингисеппе, где он долго время проработал.

«Я горжусь тем, что с каждым годом в строй «Бессмертного полка» встает все больше и больше молодежи. Это значит, что молодые люди помнят подвиг солдат и офицеров Великой Отечественной и хорошо знают историю нашей страны», — сказал Александр Дрозденко.

Участники акции в Кингисеппе прошли по улицам города до мемориала «Роща пятисот», где состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.