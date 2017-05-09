Саратов, 9 мая, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Саратове колонна «Бессмертного полка» прошла от железнодорожного вокзала по главной улице города — Московской до Театральной площади. Возглавили патриотическое шествие школьники, представители ветеранских организаций, которые несли копию Знамени Победы, сообщает ИА REGNUM.

Sarcopter.ru В Саратове шествие «Бессмертного полка» заполнило всю улицу Московская от железнодорожного вокзала до Театральной площади

Saratov.gov.ru «Бессмертный полк» идет по улице Московской

Впереди колонны шел оркестр, за ним следовал бесчисленный поток участников «Бессмертного полка» с фотографиями своих родственников, причем живой поток людей все время пополнялся, к ним присоединялись горожане с других улиц.

Дмитрий Олейник ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Саратове

Сергей Жевагин — один из самых юных организаторов акции «Бессмертный полк» в Саратове, председатель регионального движения «Ассоциация учащейся молодежи рассказал, что с начальной школы увлекается историей своей страны, а особое внимание уделяет истории своих предков. Собирая биографию участников Великой Отечественной войны своей большой семьи, он неоднократно становился победителем и лауреатом различных конкурсов.

Дмитрий Олейник ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Саратове

«Мой прадед Михаил Федорович Родомакин работал в военном комиссариате в Саратове, — сообщил Сергей о портрете, с которым прошел в «Бессмертном полку». — На фронт ушел в 1942 году в звании старшего лейтенанта. Там он был политруком, сначала в танковом полку, а затем в полку связи. Воевал на Калининском фронте. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в форсирование реки Вислы, в боях на Сандомирском плацдарме. Несколько раз был ранен. Мой прадед окончил войну под Кенигсбергом в звании капитана. Ушел в отставку в звании подполковника. Награжден двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги».

Saratov.gov.ru Врио губернатора Валерий Радаев нес портрет Ивана Уткова, призванного на фронт в 1941 году и погибшего в 1942 году

В шествии принял участие и врио губернатора Валерий Радаев. Он нес портрет фронтовика Ивана Уткова, призванного на фронт в 1941 году и погибшего в 1942 году.

Дмитрий Олейник ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Саратове

«Бессмертный полк» — это удивительная акция, по-настоящему личная, проходящая через каждую семью, — поделилась член областной Общественной палаты Наталья Королькова. — Уверена, что страна-победитель должна помнить своих победителей. «Бессмертный полк» — тот формат, который позволяет в очередной раз прочувствовать плечо предков, быть уверенным в себе, чтобы не подвести их, чтобы наша страна была впереди мира по доброте, отзывчивости и помощи другим людям. Все это я чувствую, когда иду вместе с друзьями и всеми горожанами в «Бессмертном полку».

Дмитрий Олейник ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Саратове

«В этом году Бессмертный полк для меня будет особенным, потому что моя матушка в прошлом году ушла от нас, а именно она вместе со многими ковала на заводах победу, будучи 14-летней девочкой, — сообщила Наталья Королькова. — Я вспоминаю о своих дядюшках, которые воевали, один из них был сожжен в 20-летнем возрасте в Освенциме. Акция Бессмертный полк очищает каждого из нас и делает лучше. Надеюсь в этот день на встречу со всеми!».

Дмитрий Олейник ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Саратове

9 мая в Саратове в Парке Победы на Соколовой горе прошел митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «С осени 41-го Саратовская область превратилась в один из важнейших промышленных центров обороны, — отметил на митинге вклад в Победу саратовчан губернатор Валерий Радаев. — Она приняла и разместила почти сто эвакуированных предприятий, здесь было развернуто около 200 госпиталей. В годы войны тридцать два наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы, а более 300 — удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них — кавалерист Георгий Платонов и летчик Владимир Червяков. Сегодня они вместе с нами встречают День Победы. Низкий вам поклон, герои-земляки! Мы гордимся, что живем вместе с вами под этим мирным небом! И никогда не забудем о том, что 303 тысячи 227 саратовцев не вернулись домой».

Дмитрий Олейник ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Саратове

Вечером на Театральной площади состоится праздничная программа «В 6 часов вечера после войны», которая завершится праздничным фейерверком.

По оценке полиции, в акции «Бессмертный полк» 9 мая приняли участие более 81 тыс.человек. В День Победы в 2016 году участниками шествия были около 50 тыс. жителей.