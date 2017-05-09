Тамбов, 9 мая, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Тамбове в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 35 тысяч жителей. Шествие началось в 15:00 от площади Ленина и завершилось на площади около ледового дворца «Кристалл». Жители города несли в руках фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Управление пресс-службы и информации Администрации Тамбовской области Колонна Бессмертного полка в Тамбове

Вместе с жителями в колонне прошли губернатор Александр Никитин и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, сообщает портал «ТамбовOnline».

В шествии приняли участие школьники, студенты и представители организаций города. Многие приходили целыми семьями, немало было и маленьких детей. Завершилось шествие концертом «Мы помним Ваши имена».

ИА REGNUM отмечает, что праздничные мероприятия проходят в Тамбове целый день. К примеру, в 22:00 жителей города ждет праздничный салют, которые пройдет сразу на двух площадках — в Парке Победы и в западной части города около культурно-досугового центра «Мир».

Акция «Бессмертный полк» прошла и в других городах региона. К примеру, в Мичуринске в ней приняли участие несколько тысяч человек. Колонна двигалась от площади имени И.В. Мичурина до площади Славы, а затем — до воинского кладбища у Скорбященского храма. Здесь жители возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Также акция прошла и в небольших селах Тамбовской области, к примеру, в Никифоровском районе.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в акции в Тамбове приняли участие примерно 20 тысяч человек.