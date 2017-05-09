Симферополь, 9 мая, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Около 105 тысячи человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Крыму 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма. В столице республики городе Симферополе организаторы насчитали 45 тыс. участников.

Пресс-служба главы Крыма 105 тысяч крымчан встали в ряды «Бессмертного полка»

Вместе с жителями Крыма в колонне «Бессмертного полка» прошел глава республики Сергей Аксенов: он нёс фотографию своих предков — Николая Петровича Аксёнова, служившего в танковых войсках, и Семёна Ивановича Пелихатого, служившего в пехоте.

«Николай Петрович принимал участие в войне с 1942 года, когда его направили в Орджоникидзевское общевойсковое командное училище. Уже осенью 1942 немецкие войска прорвались к городу и курсантов училища бросили на его оборону. Николай Петрович отличился при форсировании Вислы в ходе Висло-Одерской наступательной операции наших войск. Был назначен командиром роты танкового десанта. 9 мая дед встретил в Праге. За годы службы Николай Петрович получил ряд наград, среди которых Орден Отечественной войны, две медали «За отвагу», медали «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги», — написал Аксенов на своей странице в соцсети.

«Бабушка Мария Константинова с 19 лет обсуживала авиационное вооружение. Она заслужила медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941—1945 гг.», а также орден за освобождение Польши. История войны для Семёна Ивановича также была сложной. Это и бегство с оккупированной врагом территории, и Висло-Одерская операция, в которой он принимал участие и получил тяжелое ранение — ему оторвало ногу. Однако в военном госпитале Уфы, куда он был направлен, его встретила любовь всей жизни, моя вторая бабушка — Татьяна Сергеевна», — заключил Сергей Аксёнов.

В Симферополе колонна участников акции прошли от площади Ленина по проспекту Кирова, следуя далее по улицам Карла Маркса и Павленко к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина, где состоялось возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

«Каждый год в эти дни миллионы наших сограждан выходят во всех городах мира на акцию «Бессмертный полк» с портретами своих родных и близких. Мы хотим сказать: Мы о вас помним! Мы вами гордимся!» — сказал глава Крыма.

Сегодня же в Симферополе впервые состоялся военный парад. Праздничное прохождение войск открыла рота барабанщиков Крымского кадетского корпуса. Также в парадном строю прошли рота почётного караула 126-й отдельной бригады береговой обороны, офицеры управления 22-го армейского корпуса Черноморского флота, военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота, военнослужащие 8-го артиллерийского полка, парадный расчёт 68-го отдельного морского инженерного полка 22-го армейского корпуса, парадные расчёты войск Национальной гвардии Российской Федерации, Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, Главного управления МЧС России по Республике Крым и др.