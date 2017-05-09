Ереван, 9 мая, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян, который проводит праздничные дни в Нагорном Карабахе, сегодня, 9 мая, выступил с посланием по случаю Дня Победы и Мира.

President.am Серж Саргсян и президент Нагорного Карабаха Бако Саакян у Танка-памятника в городе Шуши

President.am Серж Саргсян и президент Нагорного Карабаха Бако Саакян у Танка-памятника в городе Шуши

В послании, которое распространила пресс-служба главы государства говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником Победы и Мира!

В первую очередь поздравляю наших ветеранов, чьи ряды, к сожалению, год от года редеют. Сегодня для нас прекрасный повод выразить нашу благодарность тому героическому поколению, которое прошло через сверхчеловеческие испытания и обеспечило для нашей страны перспективу мирного труда и развития.

Вторая мировая война была тяжёлым экзаменом для многих народов мира, в том числе, для армянского народа. И наши воины на поле боя, и наши труженики в ставшей тылом Армении, и наши соотечественники в Диаспоре с честью выдержали этот экзамен. Это стало для нас действительно Великой Отечественной войной. Мы старались в меру своих сил, а подчас, совершали подвиги превыше своих сил, приближая победу и заветный мир.

После 9 мая 1992 года эта дата для нашего народа обрела двойной смысл. Освобождением Шуши не только Степанакерт, но и весь народ Арцаха был спасён от физического уничтожения. Этот великий подвиг армянских воинов и его полноценное историческое значение столь всеохватны, что исследователи ещё продолжат их оценивать и анализировать. Одно было ясно 9 мая 1992 года и ясно сегодня: свои жизни и свободу, свои права и достоинство мы не собираемся приносить в жертву и не принесём в жертву.

Дорогие соотечественники!

Вновь поздравляю вас с Праздником Победы и Мира! Это праздник тех, кто восстал на борьбу против человеконенавистнической пропаганды и насилия, и праздник героев, победивших в этой борьбе. Бессмертные в наших рядах, и это наш общий праздник!

Желаю мира и созидательного труда!»

Праздничные мероприятия в Ереване стартовали сегодня, 9 мая, у монумента «Мать Армения», где было многолюдно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, согласно традиции, вместе с героями дня — ветеранами, премьер-министр Армении Карен Карапетян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй, мэр Еревана Тарон Маргарян, другие должностные лица, высокопоставленные офицеры и многочисленные граждане посетили парк «Ахтанак».

Присутствующие возложили цветы к Вечному огню, воздав дань уважения памяти героям Великой Отечественной войны. Официальная часть мероприятия, организованная по случаю Дня победы, завершилась военным маршем, после которого глава правительства и Верховный Патриарх приняли участие в обеде, организованном для ветеранов.

Gov.am Премьер-министр Армении Карен Карапетян во время обеда с ветеранами

Поздравив ветеранов и воинов-освободителей с праздником, Карапетян пожелал им здоровья.

«В процессе государственного строительства любая победа очень важна. Я, будучи гражданским лицом, в настоящее время — премьер-министр Армении, хочу подчеркнуть, что все мы — люди, живущие гражданской жизнью, в неоплатном долгу перед нашими вооруженными силами», — сказал глава армянского правительства.

Поздравительное послание по случаю Дня Победы и Мира, 25-летия Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) и освобождения Шуши направил поздравительное послание Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.

Gov.am Католикос всех армян Гарегин Второй о время обеда с ветеранами

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Гарегин Второй отметил, что этот тройной майский праздник вновь наполняет наши души ликованием.

«Сегодня мы вспоминаем и переосмысливаем значительные усилия, которые вложил армянский народ в дело победы в Великой Отечественной войне и установления мира. В Арцахской освободительной борьбе в этот победный день наши героические сыны, благодаря своей несгибаемой воле и мужеству духа, освободили город Шуши, имеющий стратегическое значение и являющийся важным центром нашей национальной культуры. В эти решающие дни была сформирована также Армия обороны — гарант безопасности и мира в Арцахе», — отметил он.

«Сегодня, вопреки миролюбивому духу армянского народа, продолжает оставаться приоритетной защита границ нашей Родины от посягательств. Перед этими военными вызовами мы обязаны проявлять консолидацию, для нас является императивом дальнейшее благоустройство Родины, усиление армянской армии, являющейся залогом нашей безопасности», — подчеркнул Католикос Гарегин II.

Photolure Акция «Бессмертный полк» в Ереване

В Ереване также состоялась акция «Бессмертный полк». Как сообщили организации акции, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. Первая акция «Бессмертный полк» прошла в Ереване в 2016 году.

Armeniasputnik.am Андраник Макарян

Как сообщил командующий Объединенной группировкой войск Армении и России генерал-майор Андраник Макарян, на фронтах Второй мировой войны сражались более полумиллиона армянских солдат.

По его словам, малочисленный армянский народ, часть которого спаслась в годы Геноцида, внес «качественный вклад» в победу в Великой Отечественной войне.

«Только из Армении в войне участвовало 300 тысяч солдат и офицеров. Еще 200 тысяч — из других республик бывшего СССР. 60 тысяч армян участвовали во Второй мировой войне в составе армий союзников», — сказал Макарян.

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Более 66 тысяч армян были удостоены медали «За отвагу», 27 стали кавалерами «Ордена славы», 108 героями Советского Союза (четверо в Финскую войну, трое — после окончания Великой Отечественной).

В годы войны армянский народ дал 64 генерала, одного маршала авиации и адмирала. В 1955 году звание маршала было присвоено Баграмяну, адмирала — Исакову. А в 1975 году звание маршала бронетанковых войск получил Бабаджанян.

По словам Макаряна, с учетом всех руководящих постов, которые занимали армяне, под их командованием находилось около миллиона солдат.

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