На «Бессмертный полк» в Великом Новгороде вышли 12,5 тыс. человек
Великий Новгород, 9 мая, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 9 мая, на шествие «Бессмертного полка» вышли 12,5 тыс. новгородцев с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
В этом году «Бессмертный полк» впервые возглавила знаменитая новгородская «полуторка» — военный грузовик ГАЗ-ММ.
Автомобиль затонул во время боёв за освобождение Новгорода в 1944 году и был обнаружен в 2013 году подводными археологами. В 2015 году, к 70-летию Победы, машину отреставрировали специалисты новгородского 261-го ремонтного завода.
Далее, как и в прошлом году, шли новгородские поисковики из разных отрядов экспедиции «Долина».
Несмотря на то, что «Бессмертный полк» — отдельная история людей и их память, для поисковиков экспедиции «Долина» сделали исключение: они тоже встали в строй новгородского «Бессмертного полка» с фотографиями тех, кого нашли на полях былых сражений в Новгородской области и имена которых удалось за многие годы вернуть из безвестия.
Жители города шли с портретами своих родственников: ветеранов армии и флота, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, блокадников, бойцов сопротивления, детей войны.
Колонна «Бессмертного полка» проследовала от центральной площади Великого Новгорода — площади Победы-Софийской вдоль стен Кремля. Шествие завершилось у Вечного огня в Кремле. К мемориалу участники акции возложили цветы.
В шествии принял участие временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин, который шёл вместе с поисковиками экспедиции «Долина».
В годы Великой Отечественной войны на фронт из Новгородской области было призвано около 200 тыс. человек. Более 100 тыс. из них погибли или пропали без вести. 86 новгородцев удостоены звания Героев Советского Союза.
Читайте также: «Они смотрят на нас»: в Великом Новгороде провели акцию «Дерево жизни»