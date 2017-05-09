Великий Новгород, 9 мая, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 9 мая, на шествие «Бессмертного полка» вышли 12,5 тыс. новгородцев с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Новгородском кремле

В этом году «Бессмертный полк» впервые возглавила знаменитая новгородская «полуторка» — военный грузовик ГАЗ-ММ.

Ольга Ларина ИА REGNUM Грузовик ГАЗ-ММ, «полуторка» — военная реликвия Великого Новгорода

Автомобиль затонул во время боёв за освобождение Новгорода в 1944 году и был обнаружен в 2013 году подводными археологами. В 2015 году, к 70-летию Победы, машину отреставрировали специалисты новгородского 261-го ремонтного завода.

Ольга Ларина ИА REGNUM На «Бессмертный полк» вышли 12,5 тыс. новгородцев

Далее, как и в прошлом году, шли новгородские поисковики из разных отрядов экспедиции «Долина».

Ольга Ларина ИА REGNUM Поисковики экспедиции «Долина» в «Бессмертном полку»

Несмотря на то, что «Бессмертный полк» — отдельная история людей и их память, для поисковиков экспедиции «Долина» сделали исключение: они тоже встали в строй новгородского «Бессмертного полка» с фотографиями тех, кого нашли на полях былых сражений в Новгородской области и имена которых удалось за многие годы вернуть из безвестия.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Великом Новгороде

Жители города шли с портретами своих родственников: ветеранов армии и флота, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, блокадников, бойцов сопротивления, детей войны.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Великом Новгороде

Ольга Ларина ИА REGNUM День Победы в Великом Новгороде

Колонна «Бессмертного полка» проследовала от центральной площади Великого Новгорода — площади Победы-Софийской вдоль стен Кремля. Шествие завершилось у Вечного огня в Кремле. К мемориалу участники акции возложили цветы.

Ольга Ларина ИА REGNUM Шествие выглядело бесконечным

В шествии принял участие временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин, который шёл вместе с поисковиками экспедиции «Долина».

Ольга Ларина ИА REGNUM Врио новгородского губернатора Андрей Никитин с председателем совета командиров экспедиции «Долина» Игорем Неофитовым в колонне «Бессмертного полка»

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Новгородской области было призвано около 200 тыс. человек. Более 100 тыс. из них погибли или пропали без вести. 86 новгородцев удостоены звания Героев Советского Союза.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Новгородском кремле

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