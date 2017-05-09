Ижевск, 9 мая, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Парад и праздничное шествие, посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов начались в 10 часов утра на Центральной площади Ижевска. Участников праздничного шествия и ветеранов приветствовал врио главы республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Www.udmurt.ru Участники акции «Бессмертный полк» в Ижевске

Традиционно в Параде приняли участие личный состав силовых подразделений, студенты, кадеты, члены патриотических клубов Удмуртии, ветераны республиканских отделений общероссийских общественных организаций Инвалидов войны в Афганистане, «Российский союз ветеранов Афганистана», «Патриоты границы», участники ликвидаций техногенных катастроф, ядерных испытаний, ветераны подразделений особого риска, активисты общества «Союз Чернобыль».

Также была представлена военная техника, автомобили, выпускавшиеся в годы войны и первое послевоенное время, макеты боевого оружия. Отдельным эшелоном прошли колонны промышленных предприятий Удмуртии, производство на которых продолжалось в военные годы: ОАО «Ижсталь» — за годы войны металлурги освоили 75 марок стали на электропечах и мартеновских агрегатах, концерна «Калашников» — дал фронту более 11 млн винтовок и карабинов, Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» — мотозавод изготовил 82 тыс. пулеметов для всех родов войск Красной Армии, участвовал в изготовлении снарядов для гвардейских реактивных минометов «Катюша», Сарапульского электрогенераторного завода — произведено более 30 тыс. генераторов для 10 тыс. бомбардировщиков ПЕ-2. Ижевский электромеханический завод «Купол» представил в своем парадном расчете легендарное зенитное орудие, 85-миллиметровую пушку (каждый пятый сбитый вражеский самолет был повержен именно этой системой).

Завершился парад акцией «Бессмертный полк», который проходит в Удмуртии четвертый год подряд и собрал рекордное количество участников. По информации МВД региона, только в Ижевске в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 30 тыс. человек, в Удмуртии — более 59 тыс. человек. Всего на территории республики в праздничных мероприятиях приняли участие 120 тыс. жителей республики, только в Ижевске — около 50 тыс. человек.