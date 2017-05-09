Горно-Алтайск, 9 мая, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Более 8 тысяч человек собрались на Мемориале Славы в Горно-Алтайске, чтобы отпраздновать День Победы. Традиционно мероприятия начались с легкоатлетического забега, который стартовал от здания администрации города. Сразу за легкоатлетами от автоколонны двинулся «Бессмертный полк», в ряды которого в этом году встали около 3,5 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай. Маршем прошел Парад Победы, в котором участвовала колонна военной техники и парадные расчеты представителей силовых структур и ведомств, казачьих формирований, кадетской школы №4, школы-интерната имени Жукова, Зонального центра ДПП. Впервые с инициативой принять участие в торжественном параде выступили женщины-полицейские. Всего по центральному проспекту города маршем прошли 14 «коробок» по 30 человек.

Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай «Бессмертный полк» в Горно-Алтайске

Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай День Победы в Горно-Алтайске

Ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, а также всех жителей и гостей региона с праздником поздравил глава Республики Алтай Александр Бердников. «Мы вновь собрались здесь, на Мемориале Славы, чтобы вспомнить одну из самых памятных и значимых дат в истории нашего народа: 9 мая — День Победы — День разгрома фашистской Германии. 72 года назад солдаты и офицеры Красной армии, весь огромный советский народ поставили точку в кровавом противостоянии, которое длилось очень долгие 3 года 10 месяцев и 18 дней, победили самого опасного и сильного врага в истории человечества — гитлеровский фашизм», — сказал руководитель региона.

Он отметил, что свой вклад в Победу внес и народ Горного Алтая. Из Ойротии, где тогда проживало около 160 тысяч человек, на фронт ушли 42 тысячи — каждый четвертый житель. «Наши земляки отражали атаки танков под Москвой, защищали Сталинград, сжигали вражеские самолеты, форсировали Днепр, освобождали Крым, Польшу, наступали на Берлин, проявляли выдающееся мужество и героизм. Более 6,5 тысяч солдат и офицеров были награждены боевыми наградами и орденами, 25 стали Героями Советского Союза и один — полным Кавалером Ордена Славы», — сказал губернатор.

«Больше половины из тех, кто ушел тогда на фронт, никогда не вернулись домой. Память о тех днях, о подвигах и жертвах и сегодня живет в сердцах потомков тех, кто проливал свою кровь, оставлял жизнь и здоровье на полях брани. Вечный огонь не гаснет на братских могилах павших, на мемориалах и обелисках по всей нашей великой стране. Этот огонь горит в душе каждого россиянина — мы помним, мы скорбим, мы гордимся», — добавил глава.

Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай День Победы в Горно-Алтайске

На митинге присутствовали ветераны, для которых события войны навсегда остались живыми и близкими. Это они прошли сквозь огонь и дым, испытав в полной мере горечь отступлений и радость великих побед. Участник войны на Первом Украинском фронте Михаил Иванович Нечаев; участник Второго Прибалтийского фронта в составе 3426 стрелкового полка Павел Григорьевич Гаврилов; Михаил Викторович Бояркин воевал в Степном, Третьем Прибалтийском, Третьем Белорусском фронтах; Василий Савинович Юркин воевал на Дальневосточном фронте. Николай Ефимович Янышкин участвовал в боях за Москву, за Сталинград, Смоленск; Гончаров Сергей Иванович воевал на Первом Дальневосточном фронте; Зязев Николай Яковлевич служил в Красноярске, Болгарии, Румынии с 1944 года; Черепанов Сергей Никодимович служил в Амурской флотилии, а Черепов Илья Андреевич воевал на Первом Дальневосточном фронте.

Участники войны с Японией: Владимир Михайлович Тишков, Александр Данилович Байдюков, Иван Васильевич Антипов, Николай Захарович Долгов. Коваленко Николай Григорьевич воевал на Японском фронте в Северной Корее, был переводчиком.

Ветеранов, жителей и гостей региона Днем Победы поздравил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. «От имени Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко сердечно поздравляю вас со светлым праздником Великой Победы советского народа. Мне, уроженцу Чувашии и представителю моей республики в Совете Федерации, особенно радостно находиться в эти праздничные дни здесь, потому что многие ученые считают Алтай золотой колыбелью тюркского мира», — сказал Николай Федоров.

Он добавил, что, когда началась война, все братские народы Союза встали плечом к плечу, чтобы отразить агрессию. Потери везде были огромны. «Как верно сказал известный поэт, умирают не люди, умирают миры. И 26 бойцов Горного Алтая, которые стали Героями Советского Союза — это свидетельство характера, силы корней народа Алтая. Один из представителей славной плеяды героев — партизан, сподвижник легендарного Сидора Артемьевича Ковпака, житель Горно-Алтайска Александр Николаевич Ленкин обрел в моей Чувашии вторую Родину», — отметил Николай Федоров.

После войны Ленкин работал директором домостроительного завода, немало сделал для решения насущных вопросов тружеников Чувашской республики. В городе на Волге его именем названа улица и установлен бюст.

«В годы военного лихолетья нелегко было всем, и мой отец Федоров Василий Федорович, который был тяжело ранен в боях за Кенигсберг, рассказывал мне, как они в 1941-м совсем юные детдомовцы просились на фронт всем классом, потому что знали: солдат на фронте кормили, а в тылу голодали, потому что страна жила по лозунгу: «Все для фронта, все для Победы», — рассказал он.

Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай День Победы в Горно-Алтайске

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла за мужество и героизм, стойкость и силу духа, любовь к Родине и веру в Победу. И за Победу. Спасибо вам за ратные подвиги и неустанный труд в тылу, за огромную работу по возрождению народного хозяйства нашей страны», — добавил Федоров.