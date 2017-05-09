Рязань, 9 мая, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» в Рязани приняли участие более 40 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области. Всего в регионе в акции приняли участие 110 тысяч человек. Вместе с ними прошел и глава региона Николай Любимов, который впервые присоединился к «Бессмертному полку».

Администрация Рязани Бессмертный полк в Рязани

Николай Любимов нес портрет своего деда Алексея Никитина, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Родственник главы региона был сапером, он участвовал в подкопе на Зайцевой горе в Калужской области. Вместе с главой области прошла и его супруга Оксана Любимова.

«Отрадно, что сегодня так много рязанцев вышли вместе на шествие. Люди гордятся своей историей, своими родственниками, дедами и прадедами, — подчеркнул Николай Любимов. — Сегодня только в городе Рязани в акции приняли участие более 40 тыс. человек и 75 процентов из них — молодежь. Это здорово. Значит — жива память, значит — все не зря», — сказал Николай Любимов, принявший участие в акции впервые.

Всего акция «Бессмертный полк» прошла в 29 муниципальных образованиях региона

ИА REGNUM отмечает, что 8 мая в Рязани впервые прошла акция «Пар Победы». Как сообщили в администрации города, в Центральном парке культуры и отдыха была воссоздана атмосфера мая 1945 года: была организована стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, прошли танцы под духовой оркестр, а также были установлены столы для шахмат, шашек и дворовые игры сороковых годов. Кроме того, жители смогли прочитать газеты, вышедшие в 1945 году и увидеть предметы гардероба того времени. Руководство города надеется, что и эта акция станет традиционной для Рязани.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» прошла в Рязани в пятый раз. В 2016 году в ней приняли участие примерно 30 тысяч человек. Около 50% участников тогда составила молодежь. Остальные участники — люди среднего возраста и пенсионеры.