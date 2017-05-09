9 Мая в Воронеже: плечом к плечу – в «Бессмертном полку»
Воронеж, 9 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Более 43 тысяч воронежцев вышли в одном строю на акцию «Бессмертный полк» с портретами своих родных — отцов и матерей, бабушек и дедушек, прадедов и прабабушек — 9 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Акция стартовала сразу после завершения военного парада, в 10:45. В колонну встали и волонтеры, и студенты, военнослужащие и сотрудники полиции, пенсионеры, целые семьи с маленькими детьми.
Солидарность с воронежцами проявили парламентарии из Черногории, которые накануне прибыли с визитом, — они также присоединились к колонне с портретами своих родных — участников Второй мировой войны.
Во время прохождения «Бессмертного полка» сквозь облака, обещавшие дождь, ненадолго выглянуло солнце.
9 мая 2016 года, в день празднования 71-й годовщины Великой Победы, в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 40 тыс. воронежцев.
Праздник Победы продолжится в Воронеже многочисленными акциями, мероприятиями концертами. Завершится праздничный день традиционным салютом.