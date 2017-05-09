Воронеж, 9 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Более 43 тысяч воронежцев вышли в одном строю на акцию «Бессмертный полк» с портретами своих родных — отцов и матерей, бабушек и дедушек, прадедов и прабабушек — 9 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM В Воронеже прошла традиционная акция «Бессмертный полк»

Марина Каширская ИА REGNUM Открыли акцию волонтеры

Емельянова Зоя ИА REGNUM Они несли портреты своих родных

Акция стартовала сразу после завершения военного парада, в 10:45. В колонну встали и волонтеры, и студенты, военнослужащие и сотрудники полиции, пенсионеры, целые семьи с маленькими детьми.

Емельянова Зоя ИА REGNUM В колонну вместе со взрослыми встали дети

Солидарность с воронежцами проявили парламентарии из Черногории, которые накануне прибыли с визитом, — они также присоединились к колонне с портретами своих родных — участников Второй мировой войны.

Емельянова Зоя ИА REGNUM «Бессмертный полк» поддержали члены делегации из Черногории

Во время прохождения «Бессмертного полка» сквозь облака, обещавшие дождь, ненадолго выглянуло солнце.

Емельянова Зоя ИА REGNUM Море людей — море портретов

9 мая 2016 года, в день празднования 71-й годовщины Великой Победы, в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 40 тыс. воронежцев.

Емельянова Зоя ИА REGNUM Это — дань памяти тем, кто своей кровью отстоял мир на Земле

Емельянова Зоя ИА REGNUM В едином строю — люди разных профессий и возрастов

Марина Каширская ИА REGNUM Самые маленькие — «едут» на руках

Праздник Победы продолжится в Воронеже многочисленными акциями, мероприятиями концертами. Завершится праздничный день традиционным салютом.