Москва, 9 мая, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь возглавил колонну «Бессмертного полка» в Москве. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Бессмертный полк. Москва. 2017

Масштабная акция памяти «Бессмертный полк» проходит в Москве уже третий раз. В этом году шествие стартовало в районе метро «Динамо». Участники акции прошли около 6 километров по Ленинградскому проспекту, через площадь Тверской заставы, мимо Белорусского вокзала, по Тверской улице в сторону Кремля.

Организаторы акции были вынуждены удлинить маршрут по сравнению с прошлыми годами, так как в шествии «Бессмертного полка» приняли участие намного больше людей.

На Красной площади в шествию присоединился президент России Владимир Путин. Как и прошлые годы он нес портрет своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина, который получил тяжелое ранение в ноябре 1941 года в боях за Ленинград.