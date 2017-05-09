Киев, 9 мая, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что День Победы для украинцев всегда будет праздником, однако в стране его больше не будут отмечать по «московскому сценарию». Такое заявление Порошенко сделал сегодня, 9 мая, во время принятия присяги новобранцами украинской армии, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM

Порошенко заявил, что украинцы являются полноправными участниками победы над нацизмом и День Победы всегда будет отмечаться на Украине. Однако украинский президент тут же оговорился, что отмечать его Украина будет по-своему.

«Мы, украинцы, являемся полноправными участниками победы над нацизмом. И праздник этот есть и будет. Но мы больше не будем отмечать его по московскому сценарию», — сказал Порошенко.

Украинский президент констатировал, что Вторая мировая война «имела планетарный характер».

«Конечно, народы бывшего Советского союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным», — сказал Порошенко, при этом не пояснив, о каком таком измерении идет речь.

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Кроме того, Порошенко заявил, что акция «Бессмертный полк» — это «утонченная политическая спекуляция на чувствах людей».