Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» началась в Санкт-Петербурге в 15:00 9 мая. Жители и гости города с портретами своих близких — участников войны и тружеников тыла — двинулись по Невскому проспекту, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM «Бессмертный полк» при формировании колонны у площади Александра Невского

Собравшиеся люди начали движение в сторону Дворцовой площади с криками «Ура!». Возгласы «Ура!» прокатываются волнами по Невскому проспекту.

Вдоль главной городской магистрали стоят фольклорные коллективы в народных русских костюмах, которые под гармони, баяны и другие инструменты исполняют песни военных лет.

Карина Саввина ИА REGNUM «Бессмертный полк» на углу Невского и Суворовского проспектов

Как сообщили власти Петербурга, во время шествия «Бессмертного полка» предприняты повышенные меры безопасности. На маршруте движения колонны будут работать 120 волонтеров и 28 бригад скорой помощи.

Шествие завершится на Дворцовой площади.