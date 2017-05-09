Брянск, 9 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» в Брянске приняло участие более 100 тысяч человек, сообщила ИА REGNUM начальник управление информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Юлия Старовойтова.

Правительство Брянской области Колонна «Бессмертного полка» в Брянске

Точных цифр пока нет, так как в регионе еще продолжаются шествия, однако уже сейчас можно сказать, что количество участников немного больше, чем было в 2016 году.

«На входе было столько же, сколько в прошлом году, люди присоединялись и по ходу движения, поэтому можно говорить, что точно не меньше, чем в 2016 году», — сказал собеседник издания.

Точное количество участников будет известно, когда шествие закончится во всех городах и поселка области.

Как сообщили в правительстве, в частности, в шествии приняли участие члены поисковых движений, которые перед 9 мая проводили масштабные раскопки на местах боев.

К слову, 9 мая в Брянске — пасмурная погода. Несмотря на это, как сообщили в пресс-службе городской администрации, в шествии принимали участие и школьники, и студенты, и представители организаций, а также молодые пары с грудными детьми, ветераны, бывшие малолетние узники и другие горожане.

Кроме того, в городе прошел «Парад поколений», в котором приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны. Колонны военной техники прошли по проспекту Ленина к площади Партизан. В параде приняли участие духовой оркестр, барабанщики, кадеты, а также ветераны боевых действий и локальных войн. Среди техники были БТР, УАЗы, на которых ехали участники Великой Отечественной войны. Также во всех районах города прошли торжественные митинги.

«Пройдут годы, сменится не одно поколение, но этот день будет всегда уважаемым и почитаемым нашим народом, потому что этот день — это символ мужества и чести, доблести и отваги, подвига и самопожертвования. Это день памяти и скорби. В те далекие годы линия фронта проходила не только там, где грохотала канонада. Миллионы советских людей в тылу, работая на фабриках и заводах, сея хлеб, ковали и приближали долгожданную победу», — сказал губернатор Александр Богомаз в ходе митинга на Площади Партизан.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году отмечается 72-ая годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно, акция «Бессмертный полк» проходит практические во всех регионах страны. Причем, ежегодно в ней принимают участие все больше и больше россиян. К примеру, в 2016 году в Брянской области в шествии приняли участие более 180 тысяч человек. В областном центре на улицы и площади вышли 85 тысяч горожан.