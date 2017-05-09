Калуга, 9 мая, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Более 37 тысячи жителей и гостей Калуги приняли сегодня, 9 мая, участие в торжествах по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и даже холодная и дождливая погода не смогла омрачить праздничное настроение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Михаила Марачёва специально для ИА REGNUM

По традиции праздник начался с торжественного шествия по главной калужской улице — Кирова. Около 7 тысяч калужан вошли в состав колонны «Бессмертного полка». Люди несли в руках портреты родственников, которые ценною жизней отстояли страну от гитлеровского нашествия,

Участники марша «Бессмертный полк» прошли от сквера Мира до площади Победы. Здесь состоялись парад сотрудников силовых подразделений, городской торжественный митинг, а также возложение цветов к Вечному огню и Могиле неизвестного солдата.

Возле городского досугового центра был выставлен вышитый калужанами платок с именами погибших родных и близких — участников Великой Отечественной войны.

В полдень, в сквере Мира стартовала 71-я весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, на призы городского головы. В рамках мероприятия состоялся забег «Этап Победы». Его участниками стали все желающие, независимо и физической подготовки.

В этот день, основными праздничными концертными площадками Калуги стали Театральная площадь, Парк культуры и отдыха, дворик краеведческого музея, Гостиного двора и площадь Старый торга.

Так, на Театральной площади, состояла хоровой праздник «Мы — за мир» и впервые был организован танцевальный флешмоб в рамках Всероссийской акции «Вальс Победы».

В городском Парке культуры и отдыха планируется запустят в небо 716 белых шаров — по числу дней, в течение которых длилась война на территории Калужской области. Немецко-фашистские войска вторглись на калужскую землю 2 октября 1941 года, а утром 17 сентября 1943 года был освобожден последний оккупированный населенный пункт области.

Вечерней праздничной площадкой в Калуге станет площадь Старый торг, где в концерте «Песни нашей Победы» выступят лучшие творческие коллективы области, а завершатся торжества праздничным фейерверком «Салют Победы».

Калужане прошли маршем в колонны «Бессмертного полка» с портретами родственников, отстоявших страну от гитлеровского нашествия.