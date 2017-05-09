Ростов-на-Дону, 9 мая, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Более 80 тыс. ростовчан и жителей Донского края прошагали по улицам южной столицы в знак глубокого уважения и почтения своим дедам и прадедам. Акция проведена в седьмой раз, и с каждым годом количество её участников увеличивается. Как и в 2016 году, шествие «Бессмертного полка» завершило Парад Победы на Театральной площади Ростова-на-Дону, передает корреспондент ИА REGNUM 9 мая.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Портреты героев-освободителей

От площади Карла Маркса первыми проехала колонна байкеров. «Ночные волки» с портретами фронтовиков, знамёнами «проложили путь» колонне военной техники, найденной поисковиками на полях сражений в ходе полевых экспедиций. Затем под громогласное «Ура!» шествие начали потомки победителей.

Булатова Екатерина ИА REGNUM «Ночные волки»

Среди участников — Алексей Кузнецов, прибывший в Ростов-на-Дону из Куйбышевского района. Это его третий парад Победы с дедом Митрофаном Ивановичем Ворониным.

«Дед был автоматчиком, был призван на фронт в 43-м, был дважды ранен. Знаю, что участвовал в штурме Бреста. До 1947 года служил Советскому Союзу. О войне рассказывать не любил, все переживал в себе. Только 9 мая пел песню и показывал фокус — дым сигаретный через ухо пускал. Со школьной скамьи я участвую в факельном шествии, возлагаю цветы к могилам воинов. Я чту традиции и горжусь народным подвигом», — поделился участник «Бессмертного полка».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Алексей Кузнецов приехал на парад «Бессмертного полка» из Куйбышевского района

Ростовчанин Владимир впервые пришёл вместе с семьёй и дедом Антоном Кузьмичом Ивлевым, который воевал на 1-м Прибалтийском фронте.

«Мой герой ушёл на войну в 43-м, в 44-м пропал без вести в Прибалтике. Пытался отыскать его, и вот несколько лет назад нашёл! Там же, в Прибалтике, где он принял последний бой, дед и похоронен. Сколько себя помню, всегда участвовал в парадах, чествовал ветеранов. Это делается по зову сердца. Если бы встреча с дедом все-таки состоялась, я бы сказал ему: «Спасибо!», — сказал горожанин.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростовчанин Владимир с семьей и дедом Антоном Ивлевым

Участницей «Бессмертного полка» по велению души стала и молодая ростовчанка Диана, которая пришла на площадь Карла Маркса, чтобы пройти с портретами своих прадедов — братьями Афиногеновыми. Всю информацию о них девушка отыскала в архивах.

«Алексей Михайлович воевал в 134-й стрелковой дивизии. В 1942 году был объявлен без вести пропавшим и до сих пор его останки не найдены. На табличке справа — его родной брат — Михаил Михайлович. К сожалению, его фотография не сохранилась, но мы нашли в интернете его боевой путь. Он шёл до Берлина, но за две недели до штурма Рейхстага погиб в Чехословакии. Был награждён орденом «За отвагу», — с гордостью говорит Диана.

Более того, горожанка нашла во Владимирской области обелиск, на котором высечены фамилии её прадедов, которые участвовали в боях. Вместе с родными она побывала у мемориала, возложила цветы.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Диана нашла историю о своих прадедах в интернете

Старинная техника, найденная на полях сражений, расположилась напротив сквера имени донского атамана Матвея Платова. Участники праздничные гуляний могут увидеть её, сделать фотоснимки, а также подкрепиться солдатской кашей — здесь же работает полевая кухня.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Будущий разведчик?

Отметим, в 2017 году помощь в организации шествия оказали почти 500 добровольцев.