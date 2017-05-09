Киев, 9 мая, 2017, 14:58 — ИА Регнум. На Украине во время массовых мероприятий по случаю 9 мая уже задержаны 45 человек — за нарушение правопорядка во время праздничных акций. Об этом на дневном брифинге прессе сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Keith Allison Задержание

По информации Ярового, примерно половина из этого количества задержаны в Киеве.

«Среди участников акций раненых нет, и пока обращений к медикам тоже не было», — заявил представитель МВД.

В свою очередь, начальник полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что задержан один человек с баннером «Никто не забыт, ничто не забыто», оформленный с георгиевскими ленточками.

«Задержан один человек с баннером, который он пытался развернуть… Баннер с георгиевской символикой также был доставлен в управление, будем давать оценку», — сказал главный полицейский столицы Украины.

Как заявили силовики, в целом акции на Украине проходят в штатном режиме, хотя есть локальные столкновения в Одессе, Запорожье, Днепре и Киеве. «Ситуация управляемая. И Нацполиция, и Нацгвардия задачи свои выполняют на должном уровне», — констатировали они.