Смоленск, 9 мая, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Более 25 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Смоленске 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Около 25 тыс. человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Смоленске

Пресс-служба администрации Смоленской области

Третий год подряд в шествии участвовал губернатор Алексей Островский. Глава региона прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего двоюродного деда — Алексея Яковлевича Анурова, не вернувшегося с войны.

Пресс-служба администрации Смоленской области

«Бессмертный полк» прошел не только в Смоленске, но и во многих других городах региона, которые стали местами ожесточенных боев в годы войны: с портретами отцов, дедов, прадедов вышли жители Городов воинской славы Вязьмы и Ельни — родины Советской Гвардии.

Пресс-служба администрации Смоленской области

Утром на площади Ленина состоялся Парад войск Смоленского территориального гарнизона, собрались тысячи смолян и гостей города, ветераны и участники Великой Отечественной войны.