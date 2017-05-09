Таллин, 9 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Военный атташе Посольства США в Эстонии 8 мая почтил на военном мемориальном комплексе Маарьямяэ в Таллине память павших в битвах Второй мировой войны, однако сделал он перед плитами в честь подразделений СС и полицейских батальонов, участвовавших в геноциде и Холокосте. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на фотосвидетельство самого Посольства США в Эстонии на его странице в социальных сетях.

Эстонский легион СС

Так, на фотографии с места события видно, как военный атташе Посольства США и двое его сопровождающих отдают честь, стоя лицом к мемориальным плитам, на которых выбиты названия подразделений СС гитлеровской армии. В частности 20-й эстонской гренадерской дивизии, сформированной в феврале 1944 года для противостояния Красной армии и антигитлеровской коалиции. Также перед отдающим честь военным атташе находилась плита с упоминанием эстонского 36-го полицейского батальона, члены которого осуществляли в 1942 году в Белоруссии акции по уничтожению местного населения (преимущественно еврейского происхождения).

Там же на плите упоминаются и другие полицейские подразделения нацистских коллаборационистов Эстонии, участвовавших в карательных мероприятиях в Псковской области. Рядом установлены плиты в честь воинов 11-й Добровольческой танково-гренадерской дивизии СС «Нордланд», 4-й полицейской танково-гренадерской дивизии СС, 5-й и 6-й штурмовых бригад СС, а также 4-й добровольческой танково-гренадерской бригады СС «Недерланд».

Военный атташе США и представители посольства, судя и по отчету на странице в социальной сети, не посетили Военное кладбище в Таллине, где стоит памятник «Бронзовый солдат» и находится массовое захоронение воинов Красной армии. 9 мая они также там отсутствовали.