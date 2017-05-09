Москва, 9 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В центре Москвы началось шествие «Бессмертного полка». Участники пройдут по Тверской улице столицы до Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк»

Еще за три часа до официального старта акции потоки стремящихся присоединиться к ней людей превысили допустимые лимиты и пропускные пункты были закрыты для входа. Сразу после окончания парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на станциях метрополитена и центральных улицах города стали собираться москвичи и гости столицы, несущие портреты своих родных, участвующих в боях 41−45-го годов.

К первому часу дня центр города был окончательно перекрыт: перекрыты Китай-город, Лубянка, Театральная площадь, Площадь Революции, Моховая. Тем не менее, люди продолжали подтягиваются и пытались пройти, хотя многие возвращались в метро, чтобы проехать на станцию Динамо и начать участие в «Бессмертном полку» оттуда.

Много слов сказано на тему, что акция «Бессмертный полк», едва появившись, быстро стала народной. В этой связи стоит отметить, что в 2017 году число самодельных значительно превысило количество отпечатанных в профессиональных типографиях. Причем вокруг много табличек не просто с единичными фотографиями, а коллажей сразу из нескольких снимков воевавших родных: на фотографиях еще молодые люди в солдатской форме.

Отметим, что ограждения идут по всему Театральному проезду, вдоль бывшей стены Китай-города. Пройти на Театральный проезд, Моховую, Никольскую, площадь Революции и Лубянку нельзя. Выходы из метро, ведущие в сторону Кремля перекрыты: на выход работают только вестибюли, из которых можно попасть на улицы в сторону Садового кольца.

Охрану обеспечивают силы Росгвардии. Солдаты в подробности не вдаются, но отмечают, что дана команда никого сверх лимита со стороны центра не пускать — вопрос антитеррористической безопасности. Не пропускают даже по аккредитациям, билетам и пропускам, отправляя их обладателей к конкретным пропускным пунктам, указанным на пригласительных.