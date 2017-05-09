Бесценные коллажи: в Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Москва, 9 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В центре Москвы началось шествие «Бессмертного полка». Участники пройдут по Тверской улице столицы до Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Еще за три часа до официального старта акции потоки стремящихся присоединиться к ней людей превысили допустимые лимиты и пропускные пункты были закрыты для входа. Сразу после окончания парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на станциях метрополитена и центральных улицах города стали собираться москвичи и гости столицы, несущие портреты своих родных, участвующих в боях 41−45-го годов.
К первому часу дня центр города был окончательно перекрыт: перекрыты Китай-город, Лубянка, Театральная площадь, Площадь Революции, Моховая. Тем не менее, люди продолжали подтягиваются и пытались пройти, хотя многие возвращались в метро, чтобы проехать на станцию Динамо и начать участие в «Бессмертном полку» оттуда.
Много слов сказано на тему, что акция «Бессмертный полк», едва появившись, быстро стала народной. В этой связи стоит отметить, что в 2017 году число самодельных значительно превысило количество отпечатанных в профессиональных типографиях. Причем вокруг много табличек не просто с единичными фотографиями, а коллажей сразу из нескольких снимков воевавших родных: на фотографиях еще молодые люди в солдатской форме.
Отметим, что ограждения идут по всему Театральному проезду, вдоль бывшей стены Китай-города. Пройти на Театральный проезд, Моховую, Никольскую, площадь Революции и Лубянку нельзя. Выходы из метро, ведущие в сторону Кремля перекрыты: на выход работают только вестибюли, из которых можно попасть на улицы в сторону Садового кольца.
Охрану обеспечивают силы Росгвардии. Солдаты в подробности не вдаются, но отмечают, что дана команда никого сверх лимита со стороны центра не пускать — вопрос антитеррористической безопасности. Не пропускают даже по аккредитациям, билетам и пропускам, отправляя их обладателей к конкретным пропускным пунктам, указанным на пригласительных.