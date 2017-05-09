Кемерово, 9 мая, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Шествия «Бессмертного полка» прошли во всех районах Кемерова. Колонны заняли проспект Советский от проспекта Кузнецкого до площади Советов, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Kemerovo.ru В рядах «Бессмертного полка» в Кемерове прошли более 20 тысяч человек

Кроме портретов своих близких участники шествия несли цветы, флаги, пели песни военных лет. Многие кемеровчане надели военную форму и пилотки. Возглавили шествие участники кемеровского областного отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство». В колонне «Бессмертного полка» также прошли энергетики, педагоги и ученики кемеровских учреждений образования, артисты Кемеровского областного театра драмы имени А. В. Луначарского, медицинские учреждения города, промышленные и торговые предприятия, управляющие компании, советы ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и др.

Всего врядах «Бессмертного полка» в Кемерове прошли более 20 тысяч горожан.

По данным департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, в акции «Бессмертный полк» в целом по региону приняли участие около 130 тыс. жителей региона. Помимо Кемерово, шествия прошли в Таштаголе, где «Бессмертный полк» проследовал от памятника Неизвестному солдату до площади Ленина. В Новокузнецке акция стартовала от ул. Кирова. Здесь колонна насчитывала около 18 тыс. человек, в том числе 300 студентов-волонтеров Сибирского государственного индустриального университета и около 80 волонтеров, которые сопровождали участниковпо всему маршруту следования.

В Осинниках стартовой площадкой «Бессмертного полка» стала ул. Ефимова, откуда жители города проследовали по улицам Победы и 50 лет Рудника, проезду Магистральный. Конечной остановкой колонны стал городской парк. Отметим, что впервые акция «Бессмертный полк» в Кемеровской области прошла в 2014 году. С каждым годом она набирает все большее количество участников. Так, в 2016 году ряды «Полка» в Кузбассе пополнили более 95 тыс. человек.