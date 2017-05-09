Самара, 9 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Вслед за парадными расчетами военнослужащих, студентов, кадетов на площадь имени Куйбышева вступила колонна «Бессмертного полка». 45 тысяч человек прошли мимо зрительских трибун, в их руках были портреты родных и близких, которые не вернулись с полей сражений и тех, кто прошел тяготы боев и вернулся, чтобы заново отстраивать страну. К этой акции присоединился губернатор Николай Меркушкин. Он шел с портретом своего дяди — майора, участника Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Меркушкина.

Samregion.ru Губернатор Николай Меркушкин шел с портретом своего дяди — майора, участника Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Меркушкина

«В 2015 году я стала «Послом Победы» Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала ИА REGNUM доброволец всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елена Данилина. — Первый раз участвовала в Бессмертном полку на Красной площади в Москве. Невероятная гордость всей многотысячной колонны участников за своих предков, слезы радости и неисчерпаемой благодарности за мирное небо над головой — эмоции от участия в шествии. Участие в этой акции подтолкнуло меня найти информацию и фотографии своих прадедушек, которые были участниками Великой Отечественной войны.

Елена сообщила, что ее прадедушка по папиной линии — Андрей Васильевич Данилин родился в 1900 году, воевал в артиллерии. «Дедушка прошел всю войну. Он ушел на фронт вместе с двумя своими сыновьями — Петром и Яковом. Петр был танкистом, горел в танке, но выжил и дошел до конца войны. Яков был моряком. Благодаря своей силе воли, выплыл на осколке взорвавшегося судна. Домой вернулись все три участника Великой Отечественной войны», — поделилась она.

Елена Данилина отметила, что «Волонтеры Победы» имеют возможность прикоснуться к истории великой страны. «Мы имеем возможность общаться с легендами и героями. Быть участником Бессмертного полка для меня — это уникальная возможность отдать дань памяти погибшим воинам и проявить свою гражданскую позицию, прочувствовать единство нашего народа. Каждый год «Волонтеры Победы» с особым трепетом ждут праздника 9 мая. Для меня это действительно важный день. В этом году я являюсь соорганизатором Парада на площади имени Валериана Куйбышева в Самаре. Я счастлива быть частью такой большой команды Волонтеров Победы!», — сказала она.

В военном параде на площади Куйбышева приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, всего — более 5 тыс. человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдали более 30 тыс. жителей и гостей областной столицы. Вдоль улиц, примыкающих к площади им. Куйбышева собрались еще более 50 тыс. человек. Механизированная колонна была представлена современными образцами вооружения и военной техники, в том числе БТР-80, БТР-82А, противотанковыми комплексами 9п148 на базе БРДМ-2а «Конкурс», самоходными и возимыми артиллерийскими системами 2С23"Нона», 2С19"МСТА-С», 2А65"МСТА-Б». В исторической части парада по площади прошла военная техника с членами клуба «Они сражались за Родину», одетыми в форму военнослужащих РККА 1941−1945 годов.

Напомним, 233 жителя области были удостоены высшей награды — звания Герой Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Завершится празднование Великой Победы в Самаре торжественным салютом.