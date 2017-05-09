Москва, 9 мая, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отсутствие военной авиации на параде Победы 9 мая 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России объявило, что авиация Воздушно-космических сил России не примет участия в параде Победы из-за плохих погодных условий.

Песков отметил, что для отмены участия авиации ВКС РФ в параде не требуется приказа верховного главнокомандующего или министра обороны.

«Есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи», — пояснил пресс-секретарь.