Липецк, 9 мая, 2017, 14:40 — ИА Регнум. В Липецке в День Победы состоялось шествие «Бессмертного полка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, более 40 тысяч человек с фотографиями своих родственников-фронтовиков прошли от площади Победы до площади Петра Великого.

Пресс-служба администрации Липецкой области «Бессмертный полк» в Липецке собрал более 40 тысяч человек

Вместе с жителями Липецка во Всероссийской гражданской акции принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королев. Он встал в строй «Бессмертного полка» с фотографией своего отца. «Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение», — отметил руководитель исполнительной власти региона.

После шествия на площади Петра Великого состоялся большой праздничный концерт. Прозвучали мелодии и песни военных лет.

Липчане присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк» в 2014 году. Тогда с портретами фронтовиков по центру города прошли около 500 членов их семей. В 2016 году только в областном центре более тридцати тысяч человек с фотографиями своих родственников-фронтовиков прошли от площади Победы до площади Петра Великого. Акция «Бессмертный полк-2017» стала самой массовой.