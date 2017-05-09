Псков, 9 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрали в центре Пскова тысячи псковичей и гостей города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, торжества начались с военного парада, который принимал начальник Псковского территориального гарнизона, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

Pskovgorod.ru «Бессмертный полк» в Пскове

В параде приняли участие более 1 тыс. военнослужащих: десантники 76-й дивизии, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, подразделения Псковского филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний России. Отдельной колонной прошли военнослужащие-женщины. Впервые в Параде Победы участвовали кадеты Псковского кадетского корпуса.

Третий год подряд в параде участвовала механизированная колонна: 49 единиц техники, в том числе 33 — гусеничных. Впервые псковская дивизия вывела на парад специальные квадроциклы.

Завершился Парад Победы 25-минутным плац-концертом, в котором приняли участие 300 артистов. Затем проследовал «Бессмертный полк».

Шествие началось с акции «Солдатский платок» — 80-метровое полотно шириной четыре метра, сшитое детскими руками из более чем 2 тыс. лоскутков пронесли по площади юные жители Пскова. Затем на автомобилях проследовала колонна ветеранов Великой Ответственной войны, которые были названы поименно. Колонну «Бессмертного полка» возглавили воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» с портретами сотни Героев Советского Союза.

Колонна псковичей с фотографиями родственников казалось бесконечной — она следовала от площади Ленина по Октябрьскому проспекту к Зеленому театру. По предварительным данным, на шествие в этом году вышло больше человек, чем в прошлом году, когда в «Бессмертном полку» проследовали 8 тыс. псковичей.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в Псковской области проводится в третий раз.