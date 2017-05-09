Махачкала, 9 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В столице Дагестана День Победы начался с праздничного митинга, в котором приняли участие около 15 тысяч человек. Среди них ветераны войны и труда, Герои России, а глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатель правительства Абдусамад Гамидов и другие представители органов власти.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM На возложении венков

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Махачкала в День Победы

Перед ветеранами выступил мэр Махачкалы Муса Мусаев, который отметил значимость праздника, поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла. По словам Мусаева, патриотизм и интернационализм народов России, моральный дух участников тех событий на фронте и в тылу обеспечили Великую Победу. Мэр подчеркнул, что в войне участвовали 180 тысяч дагестанцев, 62 из них получили звание Героя Советского Союза и Героя России, семь человек стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и медалями.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Военный оркестр

Выступивший на митинге военный комиссар Дагестана Дайитбег Мустафаев сказал, что легендами стали такие дагестанцы как летчики Амет-Хан Султан, Валентин Эмиров, Юсуп Акаев, подводник Магомед Гаджиев, пулеметчик Ханпаша Нурадилов и другие.

«Сердечное спасибо за отвоеванный мир, за счастье свободы! Пусть ваша жизнь будет долгой, наполненной любовью, заботой вниманием ваших близких и родных», — сказал Мустафаев. Со словами благодарности выступил ветеран Войны Али Нурбагандов.

После митинга участники направились к парку имени Ленинского Комсомола и возложили цветы к памятнику Воину-осободителю и к мемориалу на воинском кладбище.

В 15:00 в Махачкале также состоится шествие «Бессмертного полка», в котором принимает участие и глава республики Рамазан Абдулатипов с портретом своего отца — участника войны.