Томск, 9 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Открывая многотысячный праздничный митинг на Ново-Соборной площади Томска, врио губернатора отметил, что Великая Отечественная война «безжалостно прокатилась по каждой семье нашей большой страны».

Tomsk.gov.ru День Победы в Томске

«Ни одно государство не понесло столько горя и потерь. Залпы орудий на фронте отзывались болью в глубоком тылу. Отзываются они и сейчас», — сказал глава региона напомнив, что томичи одними из первых встали на защиту Отечества, героически шагнув в самое пекло войны.

Именно в Томске были сформированы легендарные гвардейские и стрелковые дивизии, а в первые месяцы войны томичи приняли более тридцати эвакуированных предприятий и научных коллективов со всей страны.

Митинг завершился гимном России в исполнении сводного духового оркестра области.

После этого на площади Ново-Соборной под «Прощание славянки» начался парад. Как отметили в мэрии Томска, на трибунах собрались более ста ветеранов — участников войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, вдовы погибших солдат. В качестве зрителей пришли тысячи томичей.

Все меньше среди нас тех героев, которые смотрели смерти в лицо и за всех нас испытали лихо военного времени. На своих плечах они поднимали Отечество из развалин, сказал, обращаясь к жителям города, мэр Томска Иван Кляйн.

Поздравил с Днем Победы собравшихся и ветеран Великой Отечественной войны, писатель и Заслуженный учитель России Александр Сабанцев. «Великая Отечественная война — наша общая боль, а Победа — наша общая радость», — сказал он.

По завершении торжественного митинга на площадь вынесли государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. Это стало сигналом к началу парада. Под звуки «Московской парадной фанфары» по главному городскому проспекту промаршировал личный состав воинских частей и учреждений Томского гарнизона. Вслед за сводным отрядом барабанщиков Томского кадетского корпуса и Хобби-центра прошла группа гвардейских и стрелковых дивизий, колонны Северского соединения войск Национальной гвардии России, учебного военного центра Национального исследовательского Томского государственного университета, региональных управлений МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и ФССП.

Курсанты военной кафедры Национального исследовательского Томского политехнического университета пронесли в колонне портреты маршалов Победы, Знамя Победы и портреты томичей — героев войны.

В завершении парада прошли колонны «Бессмертного полка» и личный состав регионального управления МЧС с Георгиевской лентой. Несмотря на плохую погоду в шествии в Томске в 2017 году приняли участие около 20 тысяч человек. Участники «Полка» прошли традиционным маршрутом по центральному проспекту Томска от площади Новособорной до Лагерного сада, где возложили цветы к Вечному огню и стеллам с именами героев.

Отметим, что впервые «Бессмертный полк» прошел именно в Томске в 2012 году.