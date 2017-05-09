Курск, 9 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Город воинской славы Курск отметил 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, официальные торжества начались ранним утром на Красной площади с возложения венков и цветов к стеле «Героям — курянам», после чего по Курску прошел «Бессмертный полк»

Пресс-служба администрации Курской области Торжественное возложение цветов

В возложении цветов приняли участие первые руководители области и города Курска, воинских подразделений, фронтовики, представители федеральных ведомств, политических партий, общественных организаций, духовенство, молодежь. По традиции, венки и цветы были возложены на мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Затем торжества продолжились на мемориальном комплексе «Курская дуга», где к стеле «Курск — город воинской славы», памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и Вечному огню были возложены венки. Собравшиеся почтили павших минутой молчания. Куряне и гости региона смогли увидеть прохождение торжественным маршем войск Курского территориального гарнизона и военного оркестра.

«Искренне поздравляю вас с праздником — Днем Великой Победы. Свою достойную роль в битве с варварами сыграли наши земляки, преумножив воинскую славу предков. Куряне с особым почитанием относятся к истории и, в первую очередь, к событиям Великой Отечественной войны. Эстафета памяти о защитниках нашего Отечества передаётся из поколения в поколение, ведь практически в каждой семье участниками войны были отцы, деды и прадеды, родные и близкие люди. Низкий поклон солдатам войны, вечная память тем, кто погиб, защищая Родину, кто не дожил до нынешней годовщины Победы», — сказал Николай Овчаров.

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 47 тысяч курян. Они прошли с портретами тех, кого уже нет рядом, но чей подвиг всегда будет для потомков примером мужества и самопожертвования ради мира на земле.

В рядах «Бессмертного полка» прошел и губернатор Александр Михайлов. Он нес портрет своего отца, который воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в Берлинской операции, был ранен. По словам губернатора, часто уже в мирное время отец сожалел о том, что, будучи в госпитале, не смог вместе с однополчанами оставить подпись на стене поверженного рейхстага.