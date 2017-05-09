Таллин, 9 мая, 2017, 14:11 — ИА Регнум. 9 мая в Эстонии — обычный рабочий день, никак официально не связанный с Днем Победы, однако общественность страны отмечает праздничное мероприятие активно и самостоятельно. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, отметив, что по традиции последних лет эпицентром празднований стал памятник Воину-освободителю («Бронзовый солдат» на Военном кладбище в Таллине. Уже с раннего утра и до полуночи сюда приходят люди, чтобы возложить цветы, зажечь памятные свечи и отдать дань памяти павшим воинам. Сюда же ожидается и прибытие колонны «Бессмертного полка» примерно в 18:30 по таллинскому времени (18:30 МСК).

Eg.ru Памятник воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат»

Ветераны-члены Таллинской организации ветеранов Второй мировой войны антигитлеровской коалиции организованно прибыли на Военное кладбище в 11:00, прошло торжественное возложение цветов. Затем часть ветеранов отправилась на торжественный прием в российское посольство, а остальные — на торжественный обед и концерт в таллинский ресторан. Мероприятие организовано волонтерами общества Lootus sinuga.

В 11:00 «Бронзового солдата» посетили официальные делегации посольства России и Белоруссии. Российскую делегацию представил посол РФ Александр Петров.

В 18:00 ожидается выдвижение в сторону Военного кладбища колонны «Бессмертный полк-Таллин». Организаторы уверяют, что мероприятие согласовано с властями, как и маршрут движения, однако не исключают неожиданностей и провокаций. Накануне полиция пыталась взять под стражу одного из организаторов акции Алексея Есакова, а его жену заставить 9 мая ехать из Таллина в приграничную Нарву. Однако благодаря усилиям юриста-правозащитника Сергея Середенко эти попытки оказались безуспешными. Таллинские власти и т.н. «руские депутаты» парламента страны от поддержки акции воздержались как в Таллине, так и в Силламяэ, где акция «Бессмертный полк» пройдет уже в третий раз.

В Нарве по традиции днем 9 мая прошел митинг и концерт на Петровской площади, после чего все собравшиеся прошли к Братской могиле возле бастиона Виктория. На митинге на Петровской площади собравшихся поздравили председатель городского собрания Александр Ефимов и генконсул России Дмитрий Казеннов. Выступила с концертом местная группа «Авеню».

В Силламяэ вечером 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» до памятника павшим в Великой отечественной войне. Мероприятия, приуроченные к Дню Победы прошли также во втором городе страны Тарту, Маарду, Кохтла-Ярве и других городах Эстонии с высокой долей русскоязычного населения.

Большинство русскоязычной общины Эстонии весь 9 мая активно смотрит российские телеканалы, включая Парад Победы в Москве, акции «Бессмертный полк» и фильмы о войне.