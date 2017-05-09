Бишкек, 9 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В столице Киргизской Республики сегодня, 9 мая, состоялось шествие «Бессмертного полка». В акции, приуроченной к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали более 30 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маргарита Князева

Возглавили шествие автомобили оборонного ведомства с ветеранами, затем следовали военнослужащие, школьники, оркестр, а также жители и гости киргизстанской столицы. По ходу движения колонны, в нее постоянно вливались новые группы людей, пожелавших принять участие в марше.

Участники праздничного мероприятия несли таблички с портретами своих близких, погибших во время Великой Отечественной войны, транспаранты с праздничными лозунгами и шарики, а также пели песни военных лет. Некоторые из них, в том числе дети, были одеты в советскую военную форму тех времен.

Дойдя до Площади Победы, расположенной в центре Бишкека, участники «Бессмертного полка» возложили цветы и венки к «Вечному огню», после чего часть из них разошлась по домам, другая же часть направилась на площадь Ала-Тоо, где проходит выставка военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны, праздничный концерт и другие посвященные Дню Великой Победы мероприятия.

Учащиеся столичных высших учебных заведений при поддержке фонда «Евразийцы — новая волна», Министерства образования Киргизии и мэрии Бишкека сделали свой грандиозный подарок ветеранам — для них станцевали «Майский вальс» свыше 700 пар студентов.

Отметим, акция «Бессмертный полк» также состоялась в городах Ош, Нарын и Баткен, а также в ряде других населенных пунктов Киргизской Республики.

ИА REGNUM напоминает, по официальным данным, на территории Киргизии сейчас проживают 415 участников и 173 инвалида Великой Отечественной войны. Также в этой стране насчитывается 25 несовершеннолетних узников концлагерей и 27 блокадников Ленинграда.

С 2010 года живущие в Киргизии ветераны Великой Отечественной войны получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот в размере 7 тыс. сомов (6 тыс. рублей по текущему курсу) и ежемесячную стипендию в 10 тыс. сомов (8,5 тыс. рублей) из Президентского фонда. В 2017 году Министерство труда и соцразвития также выплатило ветеранам в честь Дня Победы единовременные денежные пособия в размере 15 тыс. сомов (12,8 тыс. рублей)