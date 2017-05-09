Омск, 9 мая, 2017, 14:05 — ИА Регнум. «Бессмертный полк» 9 мая 2017 года уже в пятый раз прошел по улицам Омска. В шествии приняли участие более 50 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

Omskportal.ru «Бессмертный полк» в Омске

Колонна начала движение в 14:00 (по местному времени) от библиотеки имени А. С. Пушкина. Омичи держали в руках портреты своих родных и близких — ветеранов Великой Отечественной войны.

По данным облправительства, в шествии принял участие губернатор региона Виктор Назаров.

«Это важная традиция для всех россиян. Это не только наша почетная обязанность, но и то, что мы можем таким образом отдать дать памяти своим дедам и отцам, всем, кто ковал Победу. Отдать дань уважения за то, что они защитили нас, что мы можем под мирным небом растить детей, работать», — сказал Назаров.

Глава региона нес портрет своего дедушки — Александра Лукича Чернецкого: «Это мой дед, который воевал на фронте, был ранен в 1943 году, после войны работал в народном хозяйстве. Он много мне рассказывал про войну».

Шествие «Бессмертного полка» завершилось торжественным митингом у магазина «Океан». По словам организаторов акции, с каждым годом к колонне присоединяется все больше участников. В 2013 году в шествии приняли участие более 5 тысяч человек, в 2014 — 8 тысяч, в 2015 — более 20 тысяч человек. В 2016 году по улицам Омска в колонне «Бессмертного полка» прошли более 30 тысяч человек.

«С каждым годом все больше в колонне встречается детей. Это замечательно, что им дают такое патриотическое воспитание. В каждой семье нашей страны помнят своих героев, тех, кто отдавал жизни за нашу свободу. На горячую линию «Бессмертного полка» в Омске поступало много звонков, когда люди читали стихи, пели песни, которые сочинили сами. Хочется верить, что память не угаснет с течением времени», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор акции в Омске Ирина Ерохина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году маршрут памяти прошел по самому сердцу города — Любинскому проспекту. Завершилось шествие на Иртышской набережной.