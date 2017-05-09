Красноярск, 9 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Результат третьего матча четвертьфинальной серии Единой Лиге ВТБ между «Химками» и «Енисеем», который прошёл 9 мая в Красноярске.

Bckhimki.ru Игра

«Енисей» — «Химки» (Химки) 66:89 (21:22 18:27 16:23 13:17), счёт в серии 0:3

«Химки» победили в серии и теперь в полуфинале встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Серия стартует 25 мая в Санкт-Петербурге. Два матча регулярного чемпионата выиграл «Зенит».

Положение команд в плей-офф Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.