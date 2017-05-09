Белгород, 9 мая, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В Белгороде всероссийскую патриотическую акцию «Бессмертный полк» поддержали 70 тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, к шествию присоединился губернатор Евгений Савченко.

Пресс-служба правительства Белгородской области Участники акции «Бессмертный полк» в Белгороде

Пресс-служба правительства Белгородской области Шествие по Гражданскому проспекту

В областном центре 9 мая, после торжественного мероприятия, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка».

Пресс-служба правительства Белгородской области «Бессмертный полк» в Белгороде

В 2017 году в шествии приняли участие 70 тысяч человек. Белгородцы с портретами своих родственников — героев войны — проследовали по Гражданскому проспекту к Соборной площади, а затем — в Парк Победы.

Акцию поддержали первые лица области и города. Губернатор Евгений Савченко пронес портрет своего отца, Степана Семеновича Савченко.

Пресс-служба правительства Белгородской области К акции присоединился губернатор Белгородской области Евгений Савченко с портретом своего отца

«Сегодня мы ощущаем единение, сопричастность к тому великому подвигу, который произошел 72 года назад. Белгородцы поддерживают акцию «Бессмертный полк» — в этом году здесь гораздо больше людей, и это радует», — сказал глава региона.

Шествия «Бессмертного полка» прошли также в районах Белгородской области.