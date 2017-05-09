Москва, 9 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Тефт назвал шествие «Бессмертного полка» олицетворением памяти о победе во Второй мировой войне. Об этом он написал в своем блоге в Livejournal сегодня, 9 мая.

Расстрел советских партизан. Сентябрь 1941 года

Тефт заявил, что для него шествие «Бессмертного полка» навсегда останется одним из наиболее трогательных образов России.

«Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза», — пишет американский дипломат.

Он отметил, что в наши дни героизм ветеранов для многих молодых людей превратился в историю. В связи с этим такие акты памяти как «Бессмертный полк» очень важны.

«Они боролись за идею мира и свободы во всем мире — мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу. Все мы, пользующиеся плодами достигнутых мира и благополучия, когда отношения между странами основываются на законе, а не на принципе «кто сильнее, тот и прав» — навеки в долгу перед ними», — пишет посол США в Москве.

Тефт напомнил, что, несмотря на идеологические различия, разделявшие США и СССР, наши прадеды — простые американцы и русские, и россияне, миллионы из которых отдали свои жизни, и ещё миллионы, чья жизнь бесповоротно изменилась в результате войны, — сплотились за правое дело.

«Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру», — заключил Тефт.