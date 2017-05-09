Посол США в РФ: «Бессмертный полк» — олицетворение памяти о Второй мировой
Москва, 9 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Тефт назвал шествие «Бессмертного полка» олицетворением памяти о победе во Второй мировой войне. Об этом он написал в своем блоге в Livejournal сегодня, 9 мая.
Тефт заявил, что для него шествие «Бессмертного полка» навсегда останется одним из наиболее трогательных образов России.
«Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза», — пишет американский дипломат.
Он отметил, что в наши дни героизм ветеранов для многих молодых людей превратился в историю. В связи с этим такие акты памяти как «Бессмертный полк» очень важны.
«Они боролись за идею мира и свободы во всем мире — мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу. Все мы, пользующиеся плодами достигнутых мира и благополучия, когда отношения между странами основываются на законе, а не на принципе «кто сильнее, тот и прав» — навеки в долгу перед ними», — пишет посол США в Москве.
Тефт напомнил, что, несмотря на идеологические различия, разделявшие США и СССР, наши прадеды — простые американцы и русские, и россияне, миллионы из которых отдали свои жизни, и ещё миллионы, чья жизнь бесповоротно изменилась в результате войны, — сплотились за правое дело.
«Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру», — заключил Тефт.