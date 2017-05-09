Парад новейшей военной техники: как в Воронеже празднуют День Победы
Воронеж, 9 мая, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Тысячи воронежцев пришли полюбоваться на военный парад на централь Победы, 9 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Парад начинался в 10:00, однако желающие увидеть его начали собираться уже с половины девятого, а к 09:00 занять удобное место уже было проблематично.
Резко испортившаяся погода не напугала горожан: многие пришли с маленькими детьми. Малыши мужественно терпели неудобства: ждать на пронизывающем ветру пришлось около часа. Курсанты, дежурившие в оцеплении, делились с особенно продрогшими ветровками. Ветеранов, почетных гостей разместили на специально установленной трибуне.
Открылся парад в 10:00: маршем прошли военнослужащие Воронежского гарнизона, за ними последовали курсанты военных вузов, а также представители полиции, МЧС. В этом году в параде приняли участие учащиеся кадетских школ.
Особый интерес у воронежцев вызвала военная техника: редко когда на улицах города можно увидеть новейшие достижения отечественной ВПК. Технику доставили не только из частей, расположенных в Воронежской области, но и из соседних регионов. В параде участвовали 152-мм орудия Мста-Б, 120-мм самоходные минометные установки Нона-СВК, новейшие тягачи «медведь» и ракетный тактический комплекс «Точка-У».
Всего в параде приняло участие около 30 единиц техники, около двух тысяч военнослужащих.