Воронеж, 9 мая, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Тысячи воронежцев пришли полюбоваться на военный парад на централь Победы, 9 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM За час до парада

Зоя Емельянова ИА REGNUM Участники военного парада в ожидании

Зоя Емельянова ИА REGNUM Под охраной полиции

Парад начинался в 10:00, однако желающие увидеть его начали собираться уже с половины девятого, а к 09:00 занять удобное место уже было проблематично.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Зрители, несмотря на резкое похолодание, готовы были полтора часа простоять на ветру ради редкого зрелища

Зоя Емельянова ИА REGNUM За общественным порядком наблюдали полицейские

Резко испортившаяся погода не напугала горожан: многие пришли с маленькими детьми. Малыши мужественно терпели неудобства: ждать на пронизывающем ветру пришлось около часа. Курсанты, дежурившие в оцеплении, делились с особенно продрогшими ветровками. Ветеранов, почетных гостей разместили на специально установленной трибуне.

Павел Ищенко ИА REGNUM Почетные гости расположились на специально оборудованной трибуне

Зоя Емельянова ИА REGNUM Дети терпеливо ждут обещанного парада

Открылся парад в 10:00: маршем прошли военнослужащие Воронежского гарнизона, за ними последовали курсанты военных вузов, а также представители полиции, МЧС. В этом году в параде приняли участие учащиеся кадетских школ.

Марина Каширская ИА REGNUM Перед парадом

Марина Каширская ИА REGNUM Прекрасная «часть» парада — курсанты института МВД

Зоя Емельянова ИА REGNUM Парад начался

Зоя Емельянова ИА REGNUM Представители МЧС

Особый интерес у воронежцев вызвала военная техника: редко когда на улицах города можно увидеть новейшие достижения отечественной ВПК. Технику доставили не только из частей, расположенных в Воронежской области, но и из соседних регионов. В параде участвовали 152-мм орудия Мста-Б, 120-мм самоходные минометные установки Нона-СВК, новейшие тягачи «медведь» и ракетный тактический комплекс «Точка-У».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Выезд военной техники

Марина Каширская ИА REGNUM

Марина Каширская ИА REGNUM

Всего в параде приняло участие около 30 единиц техники, около двух тысяч военнослужащих.