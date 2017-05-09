Владимир, 9 мая, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Дождь со снегом и холодный ветер не помешали провести во Владимире шествие Бессмертного полка. Как сообщил ИА REGNUM руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович, шествии приняли участие примерно 10,7 тысячи человек. Все они несли фотографии своих предков, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие примерно 30 тысяч человек.

Управление по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Бессмертный полк во Владимире

Шествие во Владимире прошло от Садовой площади до площади Победы. Кроме жителей Владимира, в колонне прошли губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава администрации областного центра Андрей Шохин, а также другие представители администрации области и города.

«По оценкам организаторов и полиции, в колонне Бессмертного полка во Владимире прошло 10 тысяч 700 человек. Всего на площадь Победы пришло около 30 тысяч жителей. Погода была очень неустойчивая, вчера — снег, сегодня с утра — дождь. Но перед началом движения колонны дождь просто прекратился, и даже стало проглядывать солнце. Бессмертный полк прошел, и сейчас снова заморосил дождь», — рассказал Александр Карпилович.

После завершения шествия Бессмертного полка на площади Победы прошел торжественный митинг, возложение цветов, а также военный парад, в котором приняли участие 17 воинских подразделений. Среди военной техники, которая прошла по площади, были и раритетные экземпляры времен войны.

Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будут проходить весь день. К примеру, на 18:00 запланирован праздничный концерт, а на 22:00 — салют. Кроме того, в городе пройдет военно-историческая реконструкция и фестиваль патриотической песни.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году во Владимире в шествии Бессмертного полка приняли участие 10 тысяч человек. Всего в митинге, который прошел после шествия, приняли участие более 42 тысяч человек.

Шествие Бессмертного полка проходит практически во всех крупных городах России, а также в небольших селах и поселках. Акция призвана сохранить память о героических подвигах своих дедов и прадедов, которые боролись за освобождение Родины, не жалея жизни.