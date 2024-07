Лондон, 9 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум.

«Джеймс Холланд только что выпустил накануне свою монографию The War in the West («Война на Западе»), содержащую новый взгляд на причины поражения Германии, — отмечает корреспондент газеты Генри Бодкин. — Оказывается, во всем виновата была безалаберность немецких военных в обращении с бронетехникой и страшная неэффективность этих машин. Немцы, по мнению Холланда, строили свои «Тигры» и «Леопарды» медленнее и в меньших количествах, чем американцы и особенно британцы», тонко намекает исследователь на то, кто в антигитлеровской коалиции сыграл главную роль в разгроме фашистов».

Танковый завод в Германии

«Конструкция немецких танков была слишком сложна и нежна и потому чаще, чем чья-либо, ломалась. 50% всех танковых потерь происходят именно из-за поломок. Неумелые 18-летние юнцы не знали, как надо управляться с шестиступенчатой автоматической коробкой скоростей…»

Вторжение в СССР было, по мнению историка-авангардиста, актом отчаяния: «Немцам не хватало металла для производства танков и нефти для того, чтобы обеспечить их топливом». Британская промышленность обеспечивала техникой не только армию Альбиона, воевавшую против немцев, но и парк бронетехники американских войск в Европе состоял на треть из средств made in Great Britain».

Под статьей — 128 комментариев читателей. Большинство из которых сомневается в справедливости версии автора книги.

Paul Norton: «Британские заводы производили танки, которые было легко обслуживать? Почему же тогда официальная история нам рассказывает о «великом танковом скандале»? Случившемся как раз по причине крайней ненадежности английских танков? Если это — главная новинка автора, то лучше вообще не тратить время на чтение этой книги».

David Keene: «Немцы строили свои танки без учета предстоящих боев в городах и селах будущего противника. Машины были широкими и низко сидящими, поэтому годились только для ровного поля, а на кочках садились на днище. На сельской улице такой танк занимал всю ее ширину. Стоило русским подбить один, как вся колонна застревала в пробке, становясь удобной мишенью для артиллерии Советов».

Howard Stollery: «Русские намного умнее немцев. Они создали свой Т-34, простой в обслуживании — в его ходовой части применялись многие детали и узлы, используемые в тракторах. Умно и практично — ремонтировать, заменяя детали, можно было даже в боевых условиях».

Alex Ey: «Немецкие танки ломались, потому что их разбивали русские. А что касается США и Британии, то они вообще занимались мастурбацией, пока русские воевали».