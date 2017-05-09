Киев, 9 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В Киеве участники акции «Бессмертный полк» подверглись нападениям со стороны украинских нацистов. Об этом сегодня, 9 мая, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацисты

Участники акции «Бессмертный полк» двигаются маршем от станции метро «Арсенальная» к парку Славы. Собравшиеся поют военные песни, скандируют: «Фашизм не пройдет», «Спасибо деду за Победу». Участников собралось несколько тысяч человек (наблюдатели насчитывают их до 5000 человек).

Сперва нацисты закидали шествие дымовыми шашками. Это произошло в тот момент, когда участники акции проходили мимо офиса партии «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вслед за дымовыми шашками в киевлян полетели бутылки, яйца и прочий мусор.

Затем радикалы преградили путь в парк Славы, где находится Вечный огонь. Отмечается, что нацистов всего 10 человек, но полиция никак не реагирует на их действия.

Нацисты не намерены допускать участников «Бессмертного полка» к Вечному огню. Вверху над мемориалом уже разместились несколько десятков представителей националистических организаций, которые развернули большой флаг Украины и пели национальный гимн.