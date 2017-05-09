Кострома, 9 мая, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Несмотря на весьма некомфортную погоду (снег, ветер, местами дождь) участие в акции приняли около 10 тысяч горожан. Некоторые из семей вышли в полном составе — взрослые шли пешком, детей везли на колясках или несли на плечах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM

В колонне «Бессмертного полка» вместе с горожанами к площади Мира прошли и представители городских и областных властей.

С днем победы, собравшихся у Мемориала Славы костромичей поздравили глава области Сергей Ситников и Герой России Николай Майоров.

Празднование продолжается. В городе проходит выставка военной техники, праздничный концерт, молодежный фестиваль «Мир. Танцы. Май». Вечером в костромском сквере Ивана Сусанина планируется устроить салют.