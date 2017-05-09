Ханты-Мансийск, 9 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В югорском Сургуте День Победы в этом году впервые начался с акции «Бессмертный полк», а не с парада силовиков и патриотических организаций. Колонны с плакатами участников Великой Отечественной войны возглавил глава Сургута Вадим Шувалов, который нес портрет своего деда-фронтовика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Сургута.

Пресс-служба правительства ХМАО Бессмертный полк Нижневартовска

В 2016 году «Бессмертный полк» собрал рекордное количество сургутян — порядка 20 тысяч человек. Участников этого года никто не подсчитывал, но, как отмечают организаторы, визуально колонна наследников Победы стала больше в два раза. До шествия горожане собрались, чтобы из рук в руки передать красные гвоздики и возложить их к Мемориалу Славы. Цветов ровно 1240 — по количеству погибших в сражениях Великой Отечественной сургутян. «Живая цепь памяти» начиналась семь лет назад как идея нескольких студентов СурГУ. Сегодня в акции участвуют все желающие сургутяне.

Примечательно, до места торжества в честь 72-летия Победы над фашисткой гидрой автоволонтеры подвозили ветеранов совершенно бесплатно. Акция «Подвезу ветерана» тоже не первый год проводится в Сургуте.

Сам Парад Победы сургутяне называют самым масштабным за всю историю города. Новшеством в этом году стало участие в параде военной техники и орудий времён Великой Отечественной.

В Нижневартовске сценарий празднования Дня Победы также переписали, отдав приоритет открытия торжественных мероприятий «Бессмертному полку». Это было пожеланием самих горожан. В этом году в Нижневартовске желание принять участие в шествии полка изъявило рекордное число вартовчан — несколько десятков тысяч, сообщает телекомпания «Югра».

До вечера вартовчан ожидает обширная культурная программа, и завершится она традиционным праздничным салютом.

В Ханты-Мансийске с портретами своих дедов и прадедов прошествовали более 10 nsczx человек. Напомним, что в ХМАО в годы Великой Отечественной войны были мобилизованы почти 18 nsczx человек, из них около 500 представителей коренных малочисленных народов Севера.