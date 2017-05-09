Вашингтон, 9 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Рыночная капитализация американской технологической корпорации Apple впервые превысила отметку в $800 млрд. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает телеканал MSNBC.

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Сообщается, что в ходе торгов стоимость одной акции компании на время превысила $153,44 за штуку. таким образом, общая капитализация компании превысила отметку в $800 млрд.

Биржевые аналитики уверены — в 2017 году капитализация Apple может превысить $1 трлн.

Глава компании Тим Кук заявил, что Apple представит свой новый гаджет в сентябре 2017 года, что может привести к существенному росту капитализации.

Напомним, Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Эта компания является один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.