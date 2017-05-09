Шествие «Бессмертного полка» в Костроме объединило более 10 тысяч человек
Кострома, 9 мая, 2017, 12:45 — ИА Регнум. В Костроме участниками шествия акции «Бессмертный полк» стали более 10 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Большинство пришли семьями. С портретами своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, костромичи прошли по проспекту Мира от мемориала «Вечный огонь» до площади Мира. В колонне «Бессмертного полка» вместе с горожанами прошли первые лица области и города.
На площади, у Мемориала Славы состоялся митинг, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пришедших на площадь костромичей поздравили губернатор области Сергей Ситников и Герой России Николай Майоров.
После прохождения торжественным маршем военнослужащих костромского гарнизона участники шествия возложили цветы к мемориалу.
Празднование Дня Победы в Костроме завершится праздничным салютом в сквере имени Ивана Сусанина в 22:00.