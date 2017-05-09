Челябинск, 9 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Челябинске парад Победы собрал около двух тысяч военнослужащих гарнизона и порядка 30 единиц техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ирина Юрина ИА REGNUM Парад в Челябинске

Открыли парад знамённые группы Челябинского филиала военно-воздушной академии. Они пронесли копию Знамени Победы и государственный флаг Российской Федерации. Затем проследовали рота почётного караула Челябинского филиала военно-воздушной академии, барабанщики Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой и кадетского корпуса имени Александра Невского школы №45 Челябинска, реконструированный взвод в форме и с оружием времён Великой Отечественной войны и другие. Впервые в параде приняла участие 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия, которая теперь базируется в Чебаркуле.

Механизированную часть открыла колонна автобронетанковой техники времён Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Её возглавил легендарный танк Т-34, который выпускался на Челябинском тракторном заводе и составлял основу бронетанковых войск Красной Армии — лучший танк второй мировой войны. Затем прошли танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, конница, автомобильная техника времен войны и т.д.

В 15:00 по местному времени (13:00 мск) состоится шествие «Бессмертного полка». А пока на Театральной площади — концерт и экспозиция исторических машин.