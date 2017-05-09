Москва, 9 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

В Александровский сад российский лидер пришел пешком с Красной площади, где завершился парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Он возложил венок на Могилу Неизвестного солдата и почтил память павших в боях за Родину минутой молчания. Затем Путин возложил цветы к каждому монументы на аллее городов-героев.

Вместе с Путиным венок возложил президент Молдавии Игорь Додон, который ранее присутствовал на параде.

В церемонии также принимали участие ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того в Александровском саду присутствовало все высшее руководство России.

Там были: председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, спикеры Государственной думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, лидеры думских партий.

Напомним, Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К этому памятнику возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений.