Киев, 9 мая, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Сообщается, что российские дипломаты пытались возложить цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Киеве, однако им преградили путь неизвестные, которые даже после переговоров не позволили подойти к монументу.

Tiia Monto Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного Солдата в Киеве

В итоге российские дипломаты возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, руководившему операцией по освобождению Киева и умершему от ранения в 1944 году.

Это может стать последним возложением цветов к этому монументу, так как в соответствии с украинским законом о декоммунизации памятник должен быть снесен.

Российские дипломаты собираются обратиться к властям Украины с протестом и напомнить о том, что они пользуются дипломатической неприкосновенностью на территории Украины, а также напомнить положения Венской конвенции.